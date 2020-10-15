Adana'da 5 işçinin vinç sepetinden düşerek ölmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü - Son Dakika

Adana'da, vinç sepetinden düşen 6 işçiden 5'inin hayatını kaybetmesi, birinin yaralanmasıyla ilgili 2 müteahhit firma sorumlusu ve vinç operatörünün yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar vinç operatörü Ufuk P, firma yetkilisi Abdurrahman E, müştekiler ve avukatlar katıldı. Firma sorumlusu sanık Huda T. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, vincin kiralandığı şirketin sahibi tutuksuz Mustafa Ö. hakkında hazırlanan iddianamenin dava dosyası ile birleştirildiğini belirtti.

Duruşmada savunması alınan Mustafa Ö, vinci, firma yetkilisi Abdurrahman E'nin talebi üzerine, operatör Ufuk P. ile gönderdiğini belirterek, "İşçilerin bindiği sepet insan taşımak için değil malzemelerin işçilere ulaştırılmasında kullanılıyor. Bu sepetin malzeme taşıma kapasitesi 300 kilogram civarındadır. Olayda kusurum yoktur." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada, 20 Temmuz 2017'de çatıdaki onarım işi için vinç sepetine bindirilen 6 işçiden Emrah Arslan, Faruk Kaya, Fehmi Kaya, Murat Gümüş ve Mustafa Gümüş düşüp hayatını kaybetmiş, Halil Arslan ise yaralanmıştı. Olayın ardından 2 müteahhit firma sorumlusu ve vinç operatörü hakkında dava açılmıştı.