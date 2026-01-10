Adana'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Adana'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Adana\'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
10.01.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, Adana'da düzenlediği operasyonda 500 litre sahte alkol ve 6 şüpheliyi yakaladı.

Adana'da polis ekipleri, pet şişelere doldurulup piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 500 litre sahte ve kaçak alkollü içkiyi ele geçirdi. Evlerde variller içerisinde üretilen alkol ile tekel bayilerinde satışa sunulan kaçak içkilerin ortaya çıkarıldığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkollü içkiye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde kent genelinde operasyon düzenledi. Birçok adrese yapılan eş zamanlı baskında variller içerisinde üretilmiş alkol ile pet şişelere doldurulmuş sahte içkiler ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten ekipler, tekel bayilerine de baskın düzenleyerek pet şişelerde sahte içki ve bandrolsüz çok sayıda kaçak alkollü içkiye ulaştı. Operasyonlarda toplam 500 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirilirken, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Adana'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 10:20:45. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da 500 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.