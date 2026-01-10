Adana\'da 500 Litre Sahte İçki Operasyonu

Adana'da 500 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 500 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
