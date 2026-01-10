Adana'da 500 Litre Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Adana'da 500 Litre Sahte İçki Operasyonu

Adana\'da 500 Litre Sahte İçki Operasyonu
10.01.2026 10:17
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 500 litre sahte içki ve 6 zanlı ele geçirildi.

Adana'da 500 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 500 Litre Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da 500 Litre Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
