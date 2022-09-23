Adana'da 89 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi: 109 kişiye adli işlem uygulandı, 189 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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Adana'da 89 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi: 109 kişiye adli işlem uygulandı, 189 kişiye para cezası kesildi

23.09.2022 11:53

Adana fuhuş yapıldığı öne sürülen 89 masaj salonuna düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklanırken fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uygulandı, 189 kişiye ise 285 bin 728 lira idari para cezası verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, kent genelinde fuhuş yapıldığı öne sürülen 89 masaj salonuna farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi.

89 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi! 285 bin TL para cezası kesildi

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda masaj salonunda çalışan 100 kadına işlem yapıldı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uyguladı. Çalışmalar çerçevesinde masaj salonu sahibi ve çalışanlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, kent genelinde 136 fuhuş olayında 189 kişiye toplam 285 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 89 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi: 109 kişiye adli işlem uygulandı, 189 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 89 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi: 109 kişiye adli işlem uygulandı, 189 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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