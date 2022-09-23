Operasyonlarda masaj salonunda çalışan 100 kadına işlem yapıldı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uyguladı. Çalışmalar çerçevesinde masaj salonu sahibi ve çalışanlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, kent genelinde 136 fuhuş olayında 189 kişiye toplam 285 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da 89 masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi: 109 kişiye adli işlem uygulandı, 189 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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