Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

Adana\'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti
Son Güncelleme: 31.08.2023 08:18

Adana'da uyuşturucu müptelası olan bir şahıs, tartıştığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldürdü, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da tartıştığı ağabeyini ve 6 yaşındaki yeğenini öldürüp, 4 kişiyi yaralandıktan sonra intihar girişiminde bulunan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu müptelası olan Burak Y. (29), ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile Yağmur Y. (6) ile birlikte mangal yapıp yemek yemeye başladı. Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ailesini kurşun yağmuruna tuttu. Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. daha sonra kendisini de tabancayla başından vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile iki yeğeninin durumlarının ağır olduğu, annesi ve yengesinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Yağmur Y. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün ikindi vakti hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren şüpheli Burak Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

İntihar, Adana, Aile, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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