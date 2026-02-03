Adana'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Adana'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti

Adana'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti
03.02.2026 16:37
Kozan'da tekel bayisinde bir ölümü, bir yaralanmayı göze alarak alkohole ulaşmaya çalıştılar.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir tekel bayisinde bir kişiyi öldüren ve iş yeri sahibini yaralayan şüpheliler, 28 saatte dağ köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılara yardım edenlerin aralarında olduğu 4 şahıs bugün adliyeye sevk edilirken olayın nedeninin ise veresiye alkol almak istemeleri olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gece Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. ve F.Y. iş yerine gelerek veresiye alkol almak istedi. İş yeri sahiplerinin talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi M.Ö. ile yanında bulunan Mustafa Çomak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çomak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların ilçeye bağlı Ergenuşağı köyü kırsalına kaçtığı tespit edildi. Polis ve jandarma ekipleri köyü kuşatarak operasyon düzenledi. Zorlu arazi şartlarında sürdürülen çalışmalarda ahırlar, kayalık alanlar ve taşlık bölgeler tek tek arandı. Gece boyunca termal kameralar kullanılarak şüphelilerin kaçmasına izin verilmedi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, yaralı halde kaçtığı belirlenen Ş.K. ile yanında bulunan F.Y. olaydan 28 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Zanlıların kaçmasına yardım ettiği belirlenen K.K. ve V.K. de gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin'in de sahada bizzat yönettiği operasyon havadan görüntülendi. Şüphelilerin daha önce cezaevinde bulunduğu ve yaklaşık 4 ay önce tahliye oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Tekel, Kozan, Adana, Suç

