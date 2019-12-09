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Adana'da anahtar dükkanında yangın

6 saat önce

Adana'da bir anahtar dükkanında çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

Adana'da anahtar dükkanında yangın, System.String[]

Adana'da bir anahtar dükkanında çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bulunan anahtarcı dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanda iş yeri sahibi Mahmut Yıldız'ı dumandan zehirlenmiş halde buldu.

Olay yerine çağırılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü, dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:38 Kaynak: AA
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