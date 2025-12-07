Adana\'da Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da apartmanın 6. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde çıktı. Apartmanın 6. katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bunun üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis yangının sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA