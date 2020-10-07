Aracın gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Aracın gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana'da, gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da, gizli bölmesinde 129 kaçak cep telefonu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir hafif ticari aracı durdurdu. Ekip, araçta yaptığı ilk incelemede olumsuzluğa rastlamadı. Daha sonra aracın arka 2 lastiğini ve ardından çamurluklarını söken polis, buradaki gizli bölmede kaçak 129 cep telefonu buldu. Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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