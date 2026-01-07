Adana'da Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Tabanca ile Yaralandı - Son Dakika
Adana'da Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Tabanca ile Yaralandı

Adana\'da Arkadaş Kavgası: Bir Kişi Tabanca ile Yaralandı
07.01.2026 00:42
Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurarak yaraladı, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurdu. Yaralanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. arkadaşı, G.Y. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.Y., arkadaşı B.Ö.'yü tabanca ile vurarak kaçtı. B.Ö. ayağından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.Ö.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri olayın şüphelisi G.Y. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan G.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

