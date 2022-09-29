Adana'da aşk vaadine kanan adam, hem dövüldü hem gaspedildi! - Son Dakika
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Adana'da aşk vaadine kanan adam, hem dövüldü hem gaspedildi!

29.09.2022 09:59

Adana'da yaşanan olayda bir kadın yoldan geçen aracın sürücüsünü aşk vaadiyle oyuna getirdi. Sürücü ile birlikte boş bir arazide içki içen kadının bir süre sonra erkek arkadaşları bölgeye geldi. Burada sürücüyü tekme tokat dövüp para ve cüzdanlarını alan şahıslar, mağduru yol kenarına bırakarak kaçtı.

Adana'da gece iş yerinden çıkıp otomobille evine giden Mehmet Resul D. (51), yol kenarında kendisine el kaldıran Gürcü G.'nün (22) yanında durdu. Gürcü G., eve gitmek istediğini söyleyip Mehmet Resul D.'den kendisini bırakmasını istedi. Mehmet Resul D., bırakabileceğini söyleyerek kadını aracına aldı.

DARP EDİP YOL KENARINDA BIRAKTILAR

Bir süre yolda ilerledikten sonra Gürcü G., "Bir şeyler içelim" teklifinde bulundu. Bunun üzerine Mehmet Resul D. ile kadın, içki alıp boş bir arazide durdu. Bir süre sonra otomobile binen 2 kişi, Mehmet Resul D.'yi darp ederek anahtarını aldı. Otomobille yola çıkan şüpheliler, Mehmet Resul D.'yi cep telefonu ve cüzdanını aldıktan sonra yol kenarına bırakıp kayıplara karıştı.

YAKALANDILAR

Mehmet Resul D.'nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı Abdurrahman S. (26) ve Emrullah A.'nın (33) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin otomobilin plakasını söktükleri ve son olarak Cumhuriyet Mahallesi'ne gittikleri tespit edildi. Sokağa giden ekipler, otomobili terk edilmiş halde buldu. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakaladı.

"BENİM OLAYLA BİR İLGİM YOK"

Emniyete götürülen Gürcü G., "Bir şeyler içiyorduk. Sonra Abdurrahman ve Emrullah geldi ve adamı dövdü. Otomobili de alıp götürdüler. Benim olayla bir ilgim yok" dedi. Diğer şüpheliler ise Gürcü G.'nin kendilerinden yardım istediğini, bu nedenle yanına gittiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da aşk vaadine kanan adam, hem dövüldü hem gaspedildi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da aşk vaadine kanan adam, hem dövüldü hem gaspedildi! - Son Dakika
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