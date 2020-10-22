Adana'da atık ithalatı yapan bertaraf tesisleri denetlendi - Son Dakika

Adana'da geri dönüştürülmesi muhtemel atıkların yönetimi konusunda atık ithalatı yapan 123 işletmenin denetlendiği, denetimlerin 3'er aylık dönemlerde devam ettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hollanda'dan Türkiye'ye geri dönüşüm amacıyla gönderilen atıkların Adana'da çevreye gelişigüzel dökülerek bertaraf edildiği yönünde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı anımsatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ulaşan şikayetlere istinaden gerekli inceleme ve denetimlerin ivedilikle yapılarak çevre kirliliğine yol açan atık üreticilerine mevzuatlar çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atıkların ithalatı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi" alan tesisler bulunmaktadır. Bakanlığın genelgesinin yayımlandığı 30 Aralık 2019 tarihinden bugüne ilimizde geri dönüştürülmesi muhtemel atıkların yönetimi konusunda atık ithalatı yapan 123 işletmeye denetim yapılmış olup 3'er aylık dönemlerde de denetimler gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yurt dışından getirilen atıklarla ilgili geri dönüşüm faaliyeti gerçekleştiren işletmelerin yurt dışı kotaları, kapasitelerinin yüzde 50'sine düşürülmüştür."

Açıklamada, ilin çeşitli bölgelerinde atık yönetimi konusunda yapılan denetimlerde çevre ve toplum sağlığı açısından uygunsuz bulunan yol kenarlarındaki, DSİ drenaj kanallarının kenarlarındaki, boş arazi ve arsalar üzerine gelişigüzel atılmış atıkların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi Derneği, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ortak girişimiyle temizletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rutin saha denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın şikayetlerine istinaden de hava, su, atık ve koku gibi genel çevre kirliliklerine karşı da denetimler gerçekleştirilmiş olup ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordinasyon sağlanarak sorunların çözülmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Özellikle son zamanlarda hassasiyetle yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında geri dönüşüm tesislerine yönelik mevzuat hükümleri titizlikle uygulanmaya devam edilecektir." yer aldı.