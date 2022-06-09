Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

09.06.2022 21:58
Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AIK 465 plakalı otomobil, Kozan- Feke kara yolu Sıralif mevkisinde takla attı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yine aynı mevkide 01 AGN 382 plakalı otomobil ile 38 DN 657 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı Adana'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Kaynak: AA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da aynı yerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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