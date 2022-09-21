Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde - Son Dakika
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Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde

21.09.2022 10:02

Adana'da, İbrahim Gök isimli şahıs, dolmuş hattını batıran oğlu ile para meselesi yüzünden kavga etti. Öfkeli baba, oğlunu tabanca ile vurdu. Yaralanan oğul olay yerinde yaşamını yitirirken baba tutuklandı.

Adana'da sürekli bahis oynayan Felemez Gök (53), borcu birikince sahibi olduğu dolmuş hattını sattı. Buna rağmen borçlanmaya devam eden Gök, babası İbrahim Gök'ten (75) sürekli para istemeye başladı. Oğluyla sık sık tartışan İbrahim Gök, bir daha kendisinden para istememesini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü yine para isteyen Felemez Gök, olumsuz yanıt alınca babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Gök, oğlunu tabancayla vurdu. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

BABA TUTUKLANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri İbrahim Gök'ü gözaltına aldı. Yaşamını yitiren Felemez Gök'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yakınları tarafından cenazesi alınan Felemez Gök, toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İbrahim Gök ise tutuklandı.

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Kaynak: İHA

İbrahim Gök, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde - Son Dakika
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