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Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika

Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

30.12.2021 14:03
Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sokakta başıboş gezerken yakalanan 3 pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sokakta başıboş gezerken yakalanan 3 pitbull cinsi köpek, belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Polis ekipleri, ilçede devriye gezdikleri sırada 3 pitbull cinsi köpeğin sokakta başıboş gezdiğini fark ederek durumu belediyeye bildirdi.

Belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 köpeği yakaladı.

Köpekler, Büyükşehir Belediyesinin hayvan barınağına teslim edildi.

Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü

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Karaisalı, Polis, Köpek, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü - Son Dakika
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