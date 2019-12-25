Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
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Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi

6 saat önce

ADANA Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi, System.String[]

ADANA Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:41 Kaynak: DHA
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