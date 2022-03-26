Adana'da belediye meclis üyesinin oturumlara katılmış gibi gösterildiği iddiası - Son Dakika
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Adana'da belediye meclis üyesinin oturumlara katılmış gibi gösterildiği iddiası

26.03.2022 18:39
Adana'da belediye meclis üyesinin oturumlara katılmış gibi gösterildiği iddiası

Seyhan Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Leyla Karakaş'ın üst üste 5 oturuma katılmadığı halde tutanaklarda katılmış gibi gösterildiği iddiasıyla üyeliğinin düşürülmesi için valiliğe dilekçe verildi.

Seyhan Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Leyla Karakaş'ın üst üste 5 oturuma katılmadığı halde tutanaklarda katılmış gibi gösterildiği iddiasıyla üyeliğinin düşürülmesi için valiliğe dilekçe verildi.

Belediye Meclisi'nin MHP'li üyesi Şehmus Uçar, Karakaş'ın mart ayı olağan meclis toplantısının 5 oturumunun hiçbirine katılmadığı ve mazeret dilekçesi sunulmamasına rağmen toplantılara katılmış gibi gösterildiğini öne sürerek, üyeliğinin düşürülmesi talebiyle valilik, kaymakamlık ve ilgili belediye başkanlığına dilekçe sundu.

Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakaş'ın oturumlara katılmadığı halde alınan kararlarla ilgili tutanaklarda da "evet" oyu kullanmış gibi gösterildiğini iddia etti.

Belediye kanununun ilgili maddesinde "üst üste mazeretsiz 3 toplantıya katılmayan meclis üyesinin üyeliği düşürülür" hükmünün yer aldığına işaret eden Uçar, şöyle dedi:

"Biz de bu durumda CHP listesinden seçilmiş olan Leyla Karakaş'ın meclis üyeliğinin düşürülmesi için gereken yerlere başvurularımızı yaptık. Belediyenin bir an önce bu karara uyup, yapılacak olan ilk meclis toplantısında üyeliğinin düşürülmesi noktasında meclis üyelerine oylama yaptırılması gerekmektedir. 850 bin nüfuslu bir ilçede meclis oturumuna katılmayıp katılmış gibi gözüküp, Seyhanlı vatandaşlarımızın lehine veya aleyhine alınmış olan kararlarda imzası bulunan bir insanın suçlu olmasına rağmen suçsuz gibi davranılması ve herhangi bir ceza almaması noktasında bazı girişimlerde bulunulduğunu duymaktayız. Bu da bizi üzüntüye sevk etmektedir."

Benzer nedenlerle farklı kentlerdeki belediyelerde de üyeliği düşürülen meclis üyelerinin bulunduğunu savunan Uçar, "Halkımız ve ilçemiz adına doğru olan karar neyse onun verilmesini umuyorum. Dileğimiz, Seyhan Belediyesinin mevcut yönetiminin doğru kararı alması yönündedir." diye konuştu.

Adana'da belediye meclis üyesinin oturumlara katılmış gibi gösterildiği iddiası

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Şehmus Uçar, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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