Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Adana'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

33 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Adana'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kurttepe Mahallesi Kurttepe Caddesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan kavgada, Adnan Ö. ve Yusuf Kenan K. ile karşı taraftan Eyüp A. ve Aydın A. bıçakla yaralandı.

Yaralılardan Adnan Ö. ve Yusuf Kenan K. ambulansla bir özel hastaneye, diğer iki yaralı ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan Yusuf Kenan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:12 Kaynak: AA

Kurttepe, Yusuf Kenan, Çukurova, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç! Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı Üniversite Kantininde Gerginlik! Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 20:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]