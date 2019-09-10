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Adana'da bir 'banker bilo' filmi vakası daha

43 dakika önce

Adana'da bir 'Banker Bilo' filmi vakası dahaBaşrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki kamyonda kaçak mülteci taşınan sahne, Adana'da bir kez daha tekrarlandı.

Adana'da bir 'banker bilo' filmi vakası daha, System.String[]

Adana'da bir 'Banker Bilo' filmi vakası daha

Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki kamyonda kaçak mülteci taşınan sahne, Adana'da bir kez daha tekrarlandı. Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kişiyi taşıyan sürücü, polislere kamyonda 'küçük baş hayvan yüklü' dedi.

Olay, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolda uygulama yapan polisler, üzeri brandayla kaplı kamyonu durdurdu. Şoför Mehmet G. ve yanında bulunan kişinin çelişkili ifadelerinin üzerine, polis kamyonda ne olduğunu sordu.

'HAYVAN YÜKLÜ'

Kamyonda küçükbaş hayvan yüklü olduğunu söyleyen Mehmet G.'ye inanmayan polisler brandayı açtığında içeride çok sayıda mülteci olduğunu gördü. Kamyon kasasına bindirilen, Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 mültecinin ülkeye Van'dan giriş yaptığını, 10 gündür yolda olduklarını söyledi. İnsan kaçakçılarına kişi başı 500 Euro verdiklerini de belirten mülteciler, kamyondan indirildi. Ellerinde su şişeleriyle 45 derece sıcakta yolculuk yapan mültecilerin yorgunluktan ve havasızlıktan bitkin düştükleri görüntülendi. Mültecilerin kamyon kasasında toplu halde oturması, akıllara Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı 'Banker Bilo' filmindeki kamyonda kaçak mülteci taşınan sahneyi getirdi. Mülteciler, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi ise sorgulanmaya götürüldü.

İlyas Salman, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
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