ADANA'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN: 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ADANA'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN: 2 YARALI

18.08.2022 04:31

ADANA'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı.

ADANA'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu 2 katlı depoda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 2 depo çalışanı yaralandı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesindeki sanayi sitesinde bulunan bir mühendislik firmasına ait 2 katlı bisiklet ve motosiklet lastiği deposunda çıktı. Depodaki alevleri fark eden çalışanlar, yangına ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan depo çalışanları, Aykut M. ve Serkan G., ambulans ile hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına köpüklü su ile müdahaleye devam ediyor.

YORUMLAR
500
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın (2) Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN: 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 04:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: ADANA'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement