Adana'da Boşanma Kavgası: Kadın Araca Çarpıldı - Son Dakika
Adana'da Boşanma Kavgası: Kadın Araca Çarpıldı

Adana'da Boşanma Kavgası: Kadın Araca Çarpıldı
09.01.2026 19:23
Boşanma aşamasındaki kadını tartaklayan koca, peşine düştüğü eşinin aracına defalarca çarptı.

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini tartakladıktan sonra aracıyla kaçan kadının peşine düşen şahıs, defalarca aracına çarptı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki karısının bulunduğu araçtan çocuğu almak isteyen koca, çıkan tartışma sırasında kadını tartakladı. Kadının araca binerek olay yerinden uzaklaşmasının ardından koca peşini bırakmadı. Otomobiliyle eşini takip eden şahıs, seyir halindeki araca defalarca arkadan çarptı. Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

