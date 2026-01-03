Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.
Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen çekicide yangın çıktı.
Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çekici kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Çekici Yangın Çıkardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.