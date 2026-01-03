Adana'da Çekici Yangın Çıkardı - Son Dakika
Adana'da Çekici Yangın Çıkardı

03.01.2026 01:21
Pozantı'da seyir halindeki çekici alev aldı, itfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen çekicide yangın çıktı.

Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çekici kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

