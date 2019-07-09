Son Dakika Haberleri: Adana'da cinayet zanlısı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da cinayet zanlısı yakalandı

1 saat önce

ADANA'da, para yüzünden tartıştığı İsmail Dallı'yı (48) av tüfeğiyle öldüren Sefa Erbaşlı (29), polis tarafından yakalandı.

Adana'da cinayet zanlısı yakalandı, System.String[]
ADANA'da, para yüzünden tartıştığı İsmail Dallı'yı (48) av tüfeğiyle öldüren Sefa Erbaşlı (29), polis tarafından yakalandı.
5 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde iddiaya göre, alüminyum doğramacısı Sefa Erbaşlı, arkadaşı olan İsmail Dallı'nin önerisiyle Rıza Çakır ile ortalık kurdu. Bir firmanın çadır yapımını üstlenen Erbaşlı, Çakır'a 10 bin lira borçlandı. Ancak bu paranın da sadece 4 bin lirasını ödedi. Kalan 6 bin lirasını alamayan Çakır ve Erbaşlı arasında telefonda tartşma çıktı. İsmail Dallı ve Rıza Çakır ile buluşmaya gelen Sefa Erbaşlı otomobilinin içinden, av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan İsmail Dallı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri firari Sefa Erbaşlı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 100 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Adana'nın Pozantı ilçesine gittiğini saptadı. İlçede araştırma yapan polis, Erbaşlı'yı suç aleti tüfekle yakaladı. Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan Erbaşlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Sevgiliyken yüzünü parçalayan adamla evlenen Tuğçe, "Artık korkmayacağım" deyip ilk adımı attı Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:18:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da cinayet zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]