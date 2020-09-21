Adana'da ders zili çaldı - Son Dakika

Adana'da ders zili çaldı

Adana'da ders zili çaldı -Çocukları okula başlayan veliler sosyal mesafeyi unuttu Tüm Türkiye'de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi başladı.

Adana'da ders zili çaldı

-Çocukları okula başlayan veliler sosyal mesafeyi unuttu

ADANA - Tüm Türkiye'de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi başladı. Adana'da ise çocuklarını okula bırakan veliler, okulun dışında sosyal mesafe kuralına unutarak çocuklarının okula girmesini bekledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle eğitim-öğretim online olarak devam ediyor. Ana sınıfı ve birinci sınıflar bugün yüz yüze eğitimle okula başladı. İlk hafta 1 gün okula gidecek çocuklar, okula tek tek ve maske ile sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek alındı. Adana'nın da Seyhan İlçesi'nde bulunan İsmet İnönü İlkokulu'nda korona virüs önlemleri nedeniyle veliler okula alınmazken, öğretmenler her öğrenciyle tek tek ilgilendi.

Okula girişte her öğrenciye Türk Bayrağı hediye edilirken saat 09.00'da ilk ders zili çaldı ve öğrenciler sosyal mesafeye uyarak sınıflarına çıktı.

Veliler sosyal mesafeyi unuttu

Çocukları okula başlayan veliler ise okula alınmadığı için okulun tel örgüsünün dışında çocuklarını bekledi. Ancak onlarca veli sosyal mesafeyi unutarak çocuklarıyla tel örgü dışından iletişim kurup onlara el salladı.

Ana sınıfına başlayacak kızını okula getiren Önder Öter isimli veli, "Dördüncü sınıfta okuyan kızımız okula biliyorsunuz gidemiyor. Ana sınıfına başlayan kızımızı da ilk defa bugün okula başlayacak. Bayağı bir geri kaldı herkes eğitimden. Online eğitime olduğu kadarıyla katıldık ama inşallah iyi olacak diyelim. Virüsle ilgili korkumuz da var ama açıldığı için okullar çocukların gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

Birinci sınıfına başlayacak kızı Elif Naz'ı okula getiren Abuzer Çelenç isimli veli de heyecanlı olduğunu belirterek, "İnşallah güzel bir sene olur. Bu okulların daha bir cıvıl cıvıl olmasını temenni ediyorum. Okulun temiz ve hijyenik olduğunu biliyorum. Devletimizin de çok büyük çabası var. Bizlerde veliler olarak önem göstermeye çalışıyoruz. Kızımın sabah gözlerinde ki ışıltıyı gördüm. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da ders zili çaldı

Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da ders zili çaldı - Son Dakika

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