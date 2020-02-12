Adana'da dizi oyuncuları, kadın kooperatiflerinin sergisini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da dizi oyuncuları, kadın kooperatiflerinin sergisini gezdi - Son Dakika

Adana'da dizi oyuncuları, kadın kooperatiflerinin sergisini gezdi

7 saat önce

Çekimleri Adana'da devam eden "Ramo" adlı dizinin kadın oyuncuları, kadın kooperatiflerinin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Adana'da dizi oyuncuları, kadın kooperatiflerinin sergisini gezdi, System.String[]

Çekimleri Adana'da devam eden "Ramo" adlı dizinin kadın oyuncuları, kadın kooperatiflerinin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan dizinin oyuncuları İdil Fırat, Efsane Odağ ve Leyla Kader İlhan, bir alışveriş merkezinde "Birlikte üretim, birlikte büyüme" sloganıyla 10 Şubat'ta açılan, 13 kadın kooperatifinin katılımıyla gerçekleştirilen sergiyi ziyaret etti.

Kadın oyuncular, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'den kentteki kadın kooperatifleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi de aldı.

Sergideki ürünleri tek tek inceleyen dizi oyuncuları, sergi sahibi kadınları yaptıkları çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Leyla Kader İlhan, serginin çok güzel olduğunu ve kadınların yaptığı ürünleri çok beğendiğini dile getirdi.

İdil Fırat da sergide kaybedilen bir takım değerler üzerine de emek verildiğini belirterek, "Çok hoş, çok keyifli. Umarım daha da coşkuyla devam eder." dedi.

Efsane Odağ ise kadınların emekleriyle ortaya çıkardıkları ürünleri gezip görmekten büyük keyif aldığını, bu ürünlerin sonrasında satışa sunulacağını bilmenin de kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti.

Vali Yardımcı Huriye Küpeli Kan, kadın oyunculara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sergi bugün sona erecek.

İdil Fırat, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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