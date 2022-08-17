Bu arada Özgür Karadağ, son 4 günde aynı bölgede yaşamını yitiren 3'üncü kişi oldu.

Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Adana Yüregir, Karadağ, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sulama kanalında kaybolan Özgür'ün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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