Adana'da eğitim aldığı gençlik merkezine 5 yıl sonra öğretmen oldu - Son Dakika

İşler, eğitim aldığı gençlik merkezinde 5 yıl sonra öğretmen olarak göreve başladı.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel , İşler'i 5 yıl önce eğitim aldığı Feke Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde işe aldı.

Bayburt Üniversitesi fen bilgisi öğretmenliğini kazanan Oğuzhan İşler, bölümünü dereceyle bitirerek geçen dönem mezun oldu.

Adana 'nın Feke ilçesinde bir öğretmen, eğitim aldığı gençlik merkezinde göreve başladı.

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