Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 4 Yaralı

03.01.2026 16:40
Adana'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 4 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu A.İ. (17) idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine İ. (37), A.A. (11) ve M.A. (7) yola savruldu.

Otomobil sürücüsü, kazanın ardından aracından inmeyerek kaçmak istedi.

Çevredeki vatandaşlar, sürücünün kaçmasını engellemek amacıyla aracın önüne geçti.

Vatandaşların üstüne aracı süren otomobil sürücüsü kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı ve otomobilin olay yerinden kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

