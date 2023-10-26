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'Komando dede' olarak bilinin Türkçe öğretmeni karısını öldürdü - Son Dakika

'Komando dede' olarak bilinin Türkçe öğretmeni karısını öldürdü

Son Güncelleme: 26.10.2023 11:01

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, karısını baltayla öldürdükten sonra mahallenin muhtarına giderek teslim oldu.

Adana'da 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürüp ardından mahallenin muhtarına gidip teslim oldu.

KARISINA BALTA İLE SALDIRDI

Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde meydana gelen olayda 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeciyi sabah saatlerde balta ile saldırdı.

70 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni karısını baltayla öldürdü

DEFALARCA VURARAK ÖLDÜRDÜ

İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebecinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

70 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni karısını baltayla öldürdü

3 YIL ÖNCE RASTGELE ATEŞ AÇMIŞTI

İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla olay yerinde rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti.

70 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni karısını baltayla öldürdü

O dönem Cebeci'nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti. İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA

Komando, Adana, Suç, Psikoloji, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Komando dede' olarak bilinin Türkçe öğretmeni karısını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Komando dede' olarak bilinin Türkçe öğretmeni karısını öldürdü - Son Dakika
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