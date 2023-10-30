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Karısını baltayla öldüren 'Komando dede'nin ilk ifadesi - Son Dakika

Karısını baltayla öldüren 'Komando dede'nin ilk ifadesi

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:06

Adana'da emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, karısını baltayla öldürdü. 'Komando dede' olarak da bilinen Cebeci, emniyetteki ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dedi.

Adana'da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni, karısını baltayla öldürmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" diyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BALTAYLA KAFASINA DEFALARCA VURDU

26 Ekim günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar'da meydana gelen olayda 'Komando dede' olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (70), 65 yaşındaki eşi Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerinde balta ile saldırdı. İbrahim Cebeci, eşinin başına defalarca balta ile vurarak öldürdü.

MUHTAR İHBAR ETTİ

Ardından Cebeci, mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeci'yi gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen İbrahim Cebeci'nin ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu, yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Komando, Adana, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını baltayla öldüren 'Komando dede'nin ilk ifadesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını baltayla öldüren 'Komando dede'nin ilk ifadesi - Son Dakika
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