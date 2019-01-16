Son Dakika Haberleri: Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı

23 dakika önce

ADANA'da gece yarısı etkili olan yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskını yaşandı.

Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı, System.String[]
ADANA'da gece yarısı etkili olan yağmur nedeniyle, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü, evlerde su baskını yaşandı. Çok sayıda araç da yolda kaldı. 

Kentte, akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı şiddetini artırdı. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri ile  Seyhan ilçesinin bazı mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlar ve içlerinde bulunanlar  Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Bazı vatandaşlar, evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri de tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve ASKİ ekipleri, gelen ihbarları değerlendirirken, yağış da yer yer etkisini sürdürüyor.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:41 Kaynak: DHA

Araç, su baskını, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi

Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 08:04:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Evleri Su Bastı, Araçlar Yolda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]