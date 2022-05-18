Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte hapis cezası

18.05.2022 10:51
Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte hapis cezası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl, karısına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 yıl, karısına 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Zeynep B. ve eşi Bülent B. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, merkez Yüreğir ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki evlerinde sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, Zeynep ve Bülent B. çiftinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Savunmaları alınan sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını ileri sürerek beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Zeynep B'yi 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira, eşi Bülent B'yi ise 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmedilen ceza miktarı ve kaçma şüphesini dikkate alarak Bülent B'nin tutuklanmasına karar veren heyet, Zeynep B'nin ise mevcut halinin devamına karar verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte hapis cezası - Son Dakika


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