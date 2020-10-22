Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşının yargılanmasına devam edildi

22.10.2020 11:33
Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz eski tabip binbaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz eski tabip binbaşının yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün "mahrem imamlarınca" ankesörlü telefonlar ve sabit hatlardan arandığı iddia edilen sanık Ş.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından 2015 yılında Adana'daki bakkal, büfe, market gibi iş yerlerinden sabit-kontörlü telefonlardan arandığını, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) çalışan 5 kişi ile ardışık arama kaydının bulunduğunu belirtti.

Mütalaasında, bilirkişi raporuna göre sanığa ait ardışık arama tutanağı ile HTS kayıtlarındaki bilgilerin birbiriyle uyumlu olduğunu bildiren savcı, Ş.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ş.Ö. ise savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporu hatalıdır. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski tabip binbaşının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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