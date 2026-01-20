Adana'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
Son Dakika
3-sayfa

Adana'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama

Adana\'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama
20.01.2026 10:01
Adana'da masaj salonlarında fuhuş yaptıran 14 kişi tutuklandı, 12 kadın kurtarıldı.

Adana'da fuhuş yaptırdıkları tespit edilen masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırıldığını tespit ettiği masaj salonlarına Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslere yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Adana ve Antalya'daki adreslere yapılan operasyonda 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 12 mağdur kadın ise kurtarıldı. Operasyon çerçevesinde 3 milyon TL değerinde lüks cipe ve 23 bankadaki mevduat hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kadın 14 kişi tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Adana'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Adana'da Fuhuş Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
