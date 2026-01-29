Adana\'da Genç Kız Bıçaklandı

ADANA'da E.Ö. (15), eski sevgilisiyle mesajlaşmasına tepki gösteren U.Y. (15) ve aynı yaşlardaki 3 arkadaşı tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olaya karışan U.Y. ile Y.B. gözaltına alınıp, tutuklanırken, bıçağı kullanan S.K.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 23 Ocak'ta Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda meydana geldi. E.Ö., önceki okulundan kız arkadaşı A.İ. ile sanal medya hesabı üzerinden sohbet etti. Bir süre sonra A.İ., eski sevgilisi U.Y.'ye E.Ö. ile mesajlaştığını anlattı. Bunun üzerine U.Y., sanal medya hesabından E.Ö.'ye mesaj atarak eski sevgilisiyle bir daha yazışmamasını söyledi. Daha sonra E.Ö., halı sahadan çıkıp arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü sırada parkta U.Y. ve arkadaşlarıyla karşılaştı. U.Y., E.Ö.'den özür dilemesini isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., U.Y.'nin arkadaşları A.Ö., Y.B. ve S.K.K. tarafından darbedildi. Ardından S.K.K., eline aldığı bıçakla E.Ö.'yü göğsünden ve bacaklarından yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. E.Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün tedavi gören E.Ö. taburcu edildi.

BIÇAKLAYAN KAYIP, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı incelemede, U.Y. ile arkadaşları A.Ö. ve Y.B.'yi gözaltına aldı. E.Ö.'yü bıçaklayan S.K.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan U.Y. ve Y.B. tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. E.Ö.'nün ailesi, saldırganın yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.