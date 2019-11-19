Son Dakika Haberleri: Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü
Son Dakika Güncel Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü - Son Dakika

Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü

6 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güzelevler Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan Erol Bartan (6), komşusu Uğur Ş'nin (44) geri manevra yaptığı 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen çocuğun yakınları aldıkları acı haber sonrası ağıt yakıp gözyaşı döktü.

Hayatını kaybeden çocuğun annesi ile babasının 3 yıl önce ayrıldığı, annenin başkasıyla evlendiği, kendisiyle birlikte 3 kardeşine babasının baktığı öğrenildi.

Araç sürücüsü Uğur Ş'nin kaza sonrası Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim olduğu belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder" sözüne yanıt verdi
Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:37:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]