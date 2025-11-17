Adana'da Hafta Sonu Akdeniz Offroad Kupası Heyecanı Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Hafta Sonu Akdeniz Offroad Kupası Heyecanı Yaşandı

17.11.2025 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. Ayak Yarışı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından 15-16 Kasım’da Adana Çukurova Örcün’de düzenlendi.

(ADANA) - 2025 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. Ayak Yarışı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından 15-16 Kasım'da Adana Çukurova Örcün'de düzenlendi.

2025 Akdeniz Offroad Kupası 2. Ayak Yarışı, 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Örcün mevkiinde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından organize edilen yarışlara; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri anmak için 20 araç katıldı. 40 sporcunun katıldığı yarışlarda araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Organizasyon 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden başladı; dün de Adana Örcün mevkiinde saat 11.00'de başlayıp, ödül töreni ile tamamlandı. Yarışlar 450 dönümlük Örcün Kamp alanında gerçekleştirildi.

"Bu büyük heyecanı, şehrimize yeniden taşımaktan mutluyuz"

Seremonik açılışı yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "İkincisini düzenlediğimiz Akdeniz Off-Road Kupası'nın startını verdik. Bu büyük heyecanı, şehrimize yeniden taşımaktan mutluyuz. Tüm yarışmacılara üstün başarılar ve sorunsuz bir etap diliyorum. Akdeniz Off-Road Yarışları'nı Örcün'de başlattık. Misafirlerimiz ve hemşehrilerimizle heyecan dolu bir gün yaşıyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hafta Sonu Akdeniz Offroad Kupası Heyecanı Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan’ın seçim vaadi kongreye damga vurdu Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
Muazzez Abacı’nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk’ü çok sevdim Muazzez Abacı'nın torunu törende gözyaşlarına boğuldu: Onun sayesinde Atatürk'ü çok sevdim
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Kongo’da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü Kongo'da isyancı şiddeti: Sağlık merkezine saldırıda 20 ölü
Mustafa Erhan Hekimoğlu’ndan Beşiktaş’a kötü haber Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan Beşiktaş'a kötü haber

11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
10:28
Kamu bankasında skandal Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası
09:56
Terör örgütü PKK Zap’tan çekildi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 11:51:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Hafta Sonu Akdeniz Offroad Kupası Heyecanı Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.