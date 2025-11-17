Adana'da Hafta Sonu Akdeniz Offroad Kupası Heyecanı Yaşandı

(ADANA) - 2025 Akdeniz Offroad Kupası'nın 2. Ayak Yarışı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından 15-16 Kasım'da Adana Çukurova Örcün'de düzenlendi.

2025 Akdeniz Offroad Kupası 2. Ayak Yarışı, 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Örcün mevkiinde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından organize edilen yarışlara; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri anmak için 20 araç katıldı. 40 sporcunun katıldığı yarışlarda araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Organizasyon 15 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden başladı; dün de Adana Örcün mevkiinde saat 11.00'de başlayıp, ödül töreni ile tamamlandı. Yarışlar 450 dönümlük Örcün Kamp alanında gerçekleştirildi.

"Bu büyük heyecanı, şehrimize yeniden taşımaktan mutluyuz"

Seremonik açılışı yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "İkincisini düzenlediğimiz Akdeniz Off-Road Kupası'nın startını verdik. Bu büyük heyecanı, şehrimize yeniden taşımaktan mutluyuz. Tüm yarışmacılara üstün başarılar ve sorunsuz bir etap diliyorum. Akdeniz Off-Road Yarışları'nı Örcün'de başlattık. Misafirlerimiz ve hemşehrilerimizle heyecan dolu bir gün yaşıyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.