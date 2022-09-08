Adana'da 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğuldu - Son Dakika
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Adana'da 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğuldu

08.09.2022 09:34
Adana'da 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğuldu

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Son 10 yılda 260 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Adana'da bu yılda yazın 3 ayda 27 kişi hayatını kaybetti. Sıcakların artmasıyla birlikte başlayan boğulma vakaları bu yıl diğer yıllara oranla biraz daha fazla oldu. Sadece Yüreğir ilesine bağlı Levent Mahallesi'nden geçen sulama kanalında aynı noktada biri 9 diğeri 10 yaşında olmak üzere 7 kişi boğuldu. Bu yıl boğulan 27 kişiden 15'nin ise 18 yaşından küçük olması dikkat çekti. Polisin aldığı önlemlere rağmen 27 anne ve babanın evlatsız kalması yürekleri yaktı. Sadece Adana'da pazar günü biri Aladağ ilçesinde olmak üzere 3 kişi boğuldu. Son on yılda ortalama her yıl 26 kişi boğulurken, bu yıl sıcaklar daha sona ermeden sayının 27'ye ulaşması dikkat çekti. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 3 ayda 15'i çocuk 27 kişi boğuldu - Son Dakika
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