Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu - Son Dakika
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Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu

01.08.2022 12:04

Adana'da Hüseyin Çiçek adlı vatandaş, daha önce sevgilisine sarkıntılık yapan ve bu nedenle aralarında husumet yaşandığını iddia ettiği Orhan K.'yi kasığından vurup arkadaşları Nami Yavçın ve Kemal Keleş ile kayıplara karıştı. Polis ekiplerince yakalanan 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

28 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Orhan K. ile Hüseyin Çiçek, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, Çiçek'in arkadaşları Nami Yavçın ve Kemal Keleş'in de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

'Sevgilime sarkıntılık yaptı' dediği adamın cinsel organını nişan almış

KASIĞINDAN VURDU

Bu sırada Çiçek, tabancayla Orhan K.'yi kasığından vurdu. Orhan K., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Orhan K., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Sevgilime sarkıntılık yaptı' dediği adamın cinsel organını nişan almış

"SEVGİLİME SARKINTILIK YAPTI"

Harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Çiçek, ifadesinde, "Orhan, geçmişte sevgilime sarkıntılık yaptığı için husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık ve durum bu noktaya geldi" dedi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'Sevgilime sarkıntılık yaptı' dediği adamın cinsel organını nişan almış
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Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da bir şahıs, husumetlisini 'Sevgilime sarkıntılık yaptı' diyerek cinsel organından vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu - Son Dakika
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