İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

14.06.2022 07:44

Adana'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana'da aynı yönde ilerleyen iki otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 ER 242 plakalı otomobil ile 01 LY 170 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Adana Büyük Şehir Belediyesi CANKUR ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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