Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 ER 242 plakalı otomobil ile 01 LY 170 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki otomobilin ağaçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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