Adana'da iş insanı intihar etti
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ADANA'da Adana Demirspor eski yöneticilerinden iş insanı İzzettin T., tabancayla evinde yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:53 Kaynak: DHA
ADANA'da Adana Demirspor
eski yöneticilerinden iş insanı İzzettin T., tabancayla evinde yaşamına son verdi.
Olay, Çukurova
ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzzettin T., öğle saatlerinde tabancayla kendini vurdu. Silah sesini duyan yakınları İzzettin T.'yi kanlar içinde görünce 112'yi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan İzzettin T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları, iş insanının bir süredir ekonomik sıkıntı çektiğini, bu yüzden intihar etmiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
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