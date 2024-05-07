Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması üzerine yapılan başkanlık seçimlerinin 33. tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı. Seçimin ilk 32 turunda hiçbir aday salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadığı için 33. tur oylaması yapıldı. Yeni başkanı belirlemek için seçime 34. tur oylamasıyla devam edilecek.

07.05.2024 15:47  Güncelleme: 15:48
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Ancak o günden bu yana yeni başkan hala seçilemedi.

33'NCÜ TURDA EN ÇOK OYU ÖMER KERKEZ ALDI

Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33'ncü tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

34'NCÜ TUR OYLAMASI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34'ncü tur oylamasıyla yarın devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33\'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Kendi aralarında başkan seçmekte zorlananın sağlıklı karar alması inandırıcı değil. 0 0 Yanıtla

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