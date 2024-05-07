Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33\'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi

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Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

Ataması yapılacak öğretmen sayısı ve branş dağılımı belli oldu

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Ancak o günden bu yana yeni başkan hala seçilemedi.

33'NCÜ TURDA EN ÇOK OYU ÖMER KERKEZ ALDI

Seçimin ilk 32 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 33'ncü tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 317 olarak kayıtlara geçerken, 3 oy geçersiz sayıldı.

34'NCÜ TUR OYLAMASI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 34'ncü tur oylamasıyla yarın devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.