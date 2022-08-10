Adana 'da jandarma ekipleri bir eve yaptığı baskında 82 kök kenevir ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirdi. Esrar yetiştirilen evin elektriğinin de kaçak olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş - Son Dakika

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