Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş - Son Dakika
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Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş

10.08.2022 09:52
Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş

Adana'da jandarma ekipleri bir eve yaptığı baskında 82 kök kenevir ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirdi.

Adana'da jandarma ekipleri bir eve yaptığı baskında 82 kök kenevir ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirdi. Esrar yetiştirilen evin elektriğinin de kaçak olduğu tespit edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde U.B. isimli şahsın evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. Baskında üç oda içerisinde iklimlendirme sistemi kullanılarak saksılara ekili 82 kök kenevir ile 1 kilo 152 gram esrar ele geçirildi.

U.B. gözaltına alınırken yapılan kontrolde sistemin kaçak elektrikle beslendiği ortaya çıktı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak elektrikle kenevir yetiştirmiş - Son Dakika
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