Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı

11.08.2022 11:46
Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı

Adana'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 1-8 Ağustos'ta kent genelinde huzur ve güven uygulamaları yapıldı.

Çalışmada, 1 kilo 531 gram esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 153 kök Hint keneviri, 6 bin 96 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Ekipler, 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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