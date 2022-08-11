Çalışmada, 1 kilo 531 gram esrar, 112 gram sentetik uyuşturucu, 153 kök Hint keneviri, 6 bin 96 uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Adana 'da, jandarma ekiplerinin bir haftalık huzur ve güven uygulamalarında 82 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da huzur ve güven uygulamasında 82 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.