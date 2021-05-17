Adana'da kaçak tütün ele geçirilen araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Osmaniye-Adana otoyolu ile Mustafabeyli- Toprakkale bağlantı yolunda denetim gerçekleştirdi.

Adana 'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak 1100 kilogram tütünün ele geçirildiği araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı.

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