Adana'da kaçak tütün ele geçirilen araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak 1100 kilogram tütünün ele geçirildiği araçlardaki 5 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Osmaniye-Adana otoyolu ile Mustafabeyli- Toprakkale bağlantı yolunda denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetim sırasında durdurup arama yaptığı 5 araçta toplam 1100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, kaçak tütünlerin bulunduğu 5 aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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