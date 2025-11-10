Adana'da Kadına Şiddet Anları Kaydedildi - Son Dakika
Adana'da Kadına Şiddet Anları Kaydedildi

Adana\'da Kadına Şiddet Anları Kaydedildi
10.11.2025 17:40
Adana\'da Kadına Şiddet Anları Kaydedildi
Sarıçam'da bir erkek, tartıştığı kadını saçından çekip çantayla darbetti. O anlar görüntülendi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir erkeğin tartıştığı kadının saçını çekip, çantayla başına vurarak darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da tepki çeken bir olay meydana geldi. Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki boş arazide elektrik trafosunun kenarında oturan 20'li yaşlarda bir erkek ve kadın bilinmeyen nedenle tartıştı.

SAÇINI ÇEKİP, DARP ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadının saçını çekip, tartaklamaya başladı. Daha sonra erkek, kadını yere yatırıp çantasıyla başına vurarak darp etti. Kadının zaman zaman tokatla karşılık verdiği ancak sohbet etmeye devam ettikleri anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İkili daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da Kadına Şiddet Anları Kaydedildi

Adana'da Kadına Şiddet Anları Kaydedildi
