Adana'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Baran, Mehmet Ali, Alparslan Mustafa ve Melisa Çiğdem Karataş ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülcihan (37), Baran (4), Melisa Çiğdem (8), Mehmet Ali (10) ve Alparslan Mustafa Karataş yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:41

Kaynak: AA

Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti

Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu