Adana\'da Kardeşlerin Karneleri Boş Sıralara Bırakıldı

KARNELERİ BOŞ SIRALARINA BIRAKILDI

Adana'da babaları Sergen Altunbaş (34) tarafından öldürülen Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ada ile anasınıfı öğrencisi Mert'in Altunbaş'ın karneleri, çiçeklerle birlikte boş sıralarına bırakıldı. Sınıftaki öğrencilerin olaydan etkilenmemesi için çocuklarını okula göndermediği belirtildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.