Silahlı saldırıda baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olduğu bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan baba ağır yaralanırken, 16 yaşındaki oğlu M.Y. hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BABA İLE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Y. (43) ve oğlu M.Y. (16) kız kaçırma mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yüzünü kapüşon ile gizleyip koşarak sokakta bulunan baba ve oğlunun yanına gelen şahıs, tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı.

BABA YARALANDI, OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Baba ve oğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba Bekir Y.'nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. M.Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.