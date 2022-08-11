Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü M.D ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da cipe çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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